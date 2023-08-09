Мер Рахова Віктор Медвідь виписав собі відрядження до Румунії та втік закордон [ Редагувати ]
Мер Рахова в Закарпатській області Віктор Медвідь, якого підозрюють у розтраті, втік до Румунії на підставі виписаного самому собі відрядження. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
Мені вдалось отримати копію розпорядження згідно з яким ще 30 червня він виїхав у відрядження до румунської комуни Бістра тільки на три дні. Це було 40 днів тому.
Розпорядження про відрядження мера Рахова Медвідя підписав і відправив у відрядження... мер Рахова Медвідь. Сюр якийсь.
Згідно з розпорядженням самому собі - мер Рахова їхав до комуни Бистра для обговорення написання нового спільного грантового проекту.
От тільки повернутись із триденного відрядження не вийшло. Отаке відрядження у мера Рахова, який ховається від кримінального провадження в ЄС.
Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за фактом перетину державного кордону України екс-мером Рахова.
Наразі встановлено, що посадовець скористався службовим становищем та для того, щоб залишити межі України, оформив для себе відрядження до сусідньої Румунії. Офіційно поїздка мала тривати 3 доби, однак до сьогоднішнього дня фігурант так і не повернувся в Україну.
В поліції кваліфікували такі дії за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про Незаконне переправлення через державний кордон України.
Колишній міський голова міста Рахів Віктор Медвідь перебуває у розшуку за підозрою у справі про розтрату. Звинувачення Медвідю ще не висунули, слідство підозрює його у привласненні майна та підробці документів.
За даними видання, встановлено розкрадання майже $60 тис. під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру, гроші на який йшли за міжнародними грантовими програмами.
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