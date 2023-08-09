У липні 2023 року в Україні спостерігалося зниження споживчих цін на 0,6%, порівняно з попереднім місяцем, коли ціни зросли на 0,8%, 0,5% - у травні та 0,2% - у квітні. Про це повідомили у Державній службі статистики.

В липні було зафіксовано базову інфляцію на нульовому рівні, після того як у червні відбулася дефляція на 0,1%, а в травні та квітні спостерігалася інфляція на рівні 0,3% та 0,5%. З початку року загальна інфляція в країні склала 4,0%, водночас базовий показник становить 3,2%.





Враховуючи той факт, що в липні 2022 року базова інфляція становила 1,2%, у річному порівнянні на підсумок липня 2023 року вона також знизилася до 12,3%, порівняно з показником 13,7% у червні, 15,6% у травні і 16,9% у квітні.

Нагадаємо, ціни на пальне будуть продовжувати зростати. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".