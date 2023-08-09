Український політвʼязень в росії не має доступів до медикаментів [ Редагувати ]
Український політв'язень Дмитро Штибліков не має доступу до медикаментів в російській колонії, незважаючи на наявність у нього проблем зі здоров’ям, зокрема болючих висипань та кровоточивих ран на обличчі. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Колишній військовий експерт, журналіст відбуває в росії незаконне покарання за сфабрикованою справою та не має доступу до ліків, необхідних йому через гіпертонію, дерматологічні та низку інших проблем зі здоров’ям. До того ж у чоловіка діагностували хронічний варикоз. Він потребує повноцінного медичного обстеження, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що родина політвʼязня повідомила про те, що у Штиблікова з’явилися болючі висипання та кровоточиві рани на обличчі незрозумілого походження.
Окрім цього, політв’язень зазнає психологічних тортур в ув’язненні та знаходиться у повному інформаційному вакуумі: він не має доступу до радіо чи телебачення, йому не передають книги та не дозволяють бачитися і телефонувати рідним, - повідомляється у заяві.
Лубінець нагадав, що кримчанина Дмитра Штиблікова разом із двома колегами затримали в окупованому Севастополі у листопаді 2016 року, звинувативши у підготовці диверсій на об’єктах військової інфраструктури.
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