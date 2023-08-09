російські війська ввечері, 9 серпня, запустили ракети по Запоріжжю. росіяни атакували цивільні споруди - церкву та супермаркет. На місці трагедії загинуло щонайменше 3 людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та МВС України.

Зазначається, що унаслідок ракетного удару зруйнована церква та супермаркет, є поранені. Наразі також відомо про трьох загиблих. На місці працюють необхідні служби.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що тип ракети наразі встановлюється - попередньо "Іскандер". Удар нанесено по території храму святих апостолів Петра і Павла ПЦУ.