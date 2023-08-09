росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранені та загиблі [ Редагувати ]
російські війська ввечері, 9 серпня, запустили ракети по Запоріжжю. росіяни атакували цивільні споруди - церкву та супермаркет. На місці трагедії загинуло щонайменше 3 людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та МВС України.
Зазначається, що унаслідок ракетного удару зруйнована церква та супермаркет, є поранені. Наразі також відомо про трьох загиблих. На місці працюють необхідні служби.
Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що тип ракети наразі встановлюється - попередньо "Іскандер". Удар нанесено по території храму святих апостолів Петра і Павла ПЦУ.
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