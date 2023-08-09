Обмеження росією доступу до Чорного моря та українських портів може не тільки ускладнити експорт українського зерна, але також і вплинути на перебіг опалювального сезону. Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

Відомо, що Україна імпортує значну частину нафтопродуктів та вугілля, необхідного для ТЕС.

Через відсутність моря, це вугілля їде сухопутним коридором, і це робить кожну тонну вугілля дорожчою мінімум вдвічі, - йдеться у статті.

Журналісти видання відзначають, що блокада портів призвела до значних негативних наслідків для гірничо-металургійного комплексу та підприємств, що займаються виробництвом кольорових металів.

Згідно з даними видання, обсяг експорту титанової та цирконієвої руди та концентрату у 2022 році зменшився на 43%. Крім того, імпорт бокситів - сировини для виробництва алюмінію - зазнав падіння на 82% у 2022 році.