Блокування портів вплине на опалювальний сезон в Україні [ Редагувати ]
Обмеження росією доступу до Чорного моря та українських портів може не тільки ускладнити експорт українського зерна, але також і вплинути на перебіг опалювального сезону. Про це повідомляє видання "РБК-Україна".
Відомо, що Україна імпортує значну частину нафтопродуктів та вугілля, необхідного для ТЕС.
Через відсутність моря, це вугілля їде сухопутним коридором, і це робить кожну тонну вугілля дорожчою мінімум вдвічі, - йдеться у статті.
Журналісти видання відзначають, що блокада портів призвела до значних негативних наслідків для гірничо-металургійного комплексу та підприємств, що займаються виробництвом кольорових металів.
Згідно з даними видання, обсяг експорту титанової та цирконієвої руди та концентрату у 2022 році зменшився на 43%. Крім того, імпорт бокситів - сировини для виробництва алюмінію - зазнав падіння на 82% у 2022 році.
Тобто, Україна не тільки втратила можливість експортувати продукцію: ми втрачаємо можливість цю продукцію виробляти. Крім того, мільйонні втрати несуть українська трубна промисловість, яка через блокаду скоротила випуск майже на -40%, хімічна промисловість та агрохімія, які не можуть експортувати міндобрива, - йдеться у статті.
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