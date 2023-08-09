Винищувач МіГ-21 ВПС Хорватії перехопив цивільний борт, який залетів у хорватський повітряний простір і не реагував на попередження. Про це повідомили у хорватському Міністерстві оборони.

Згідно з даними офіційного джерела, інцидент стався в області міста Б’єловар, розташованого в центральній частині Хорватії.

Цивільний літак N310FW не встановив радіозв'язку, і тому винищувач вжив заходів для його перехоплення та направлення на посадку до аеропорту Брезовац, розташованого поруч з містом Б’єловар.

Виявилося, що у літаку перебували двоє пасажирів. Військово-повітряні сили Хорватії сповістили поліцію про ситуацію.