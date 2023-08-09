Білоруські спецслужби намагаються вербуватилитовців, аби вони фіксували пересування литовської армії та інформували про це білорусів. Про це розповів начальник литовської прикордонної служби Рустамас Любаевас.

За його словами, це відбувається під час поїздок литовців до білорусі. Він також зазначив, що навесні минулого року білорусь ввела безвізовий режим для громадян Литви, Польщі та Латвії. Протягом першого півріччя цього року близько 230 тисяч громадян Литви використали цю можливість і відвідали білорусь. Проте там декого з них намагалися завербувати білоруські спецслужби.