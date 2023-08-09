У Вроцлаві 26 серпня відбудеться поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Усик оцінив цей бій як важкий і розповів про свою підготовку до нього. Про це пише Sport.ua.

Я завжди готуюся до важких боїв. Як вони проходять - ми бачимо вже після бою. Але я завжди готуюся важко. У мене в таборі багато спаринг-партнерів. У мене важкі хлопці, і ми працюємо для того, щоб мати гарний вигляд у ринзі. Звичайно, простіше завоювати титул, ніж потім захищати, але ми робимо у своєму таборі багато роботи. Ми не думаємо про те, що в нас це є, і ми задоволені, - сказав Усик.

Спортсмен зазначив, що продовжує плідно працювати, адже до бою залишились лічені тижні.

У нас багато раундів, боксуємо і по 15. Чому вчора було 12? Тому що три тижні до поєдинку, і спускаємося вже вниз. А так було 15 раундів по чотири хвилини. Працюємо, - наголосив боксер.

Нагадаємо, Сергій Попов та Едуард Рєзнік здобули бронзову медаль чемпіонату Європи з пляжного волейболу, що проходив в австрійському Відні.