РосЗМІ поширюють відео, зняте з відеореєстратора машини, що знаходилася неподалік у момент вибуху в Сергієвому Посаді Московської області. Відео опублікував телеграм-канал Mash.

На відео видно, що потужна вибухова хвиля за секунди дійшла до машини і сильно пошкодила її. російський паблік інформує, що у водія - підозра на струс мозку.

Нагадаємо, потужний вибух пролунав сьогодні, 9 серпня, у Московській області рф. Поблизу місця інциденту здіймається стовп диму. Інцидент стався у місті Сергієв Посад за 70 кілометрів від Москви. Поки достеменно невідомо, що стало причиною вибуху.