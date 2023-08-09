російська артистка вийшла на сцену театру з прапором України (фото) [ Редагувати ]
Лія Ахеджакова, народна артистка росії, яка раніше працювала у московському театрі "Современник" (з 1977 року), викликала нову хвилю невдоволення серед росіян. Під час виступу в Німеччині вона з'явилася на сцені, тримаючи український прапор. Про це повідомляє "Обозреватель".
"путіністи" одразу ж заявили, що зірку потрібно визнати "іноагенткою", хоча попередні перевірки на "дискредитацію армії рф" нічого не показали та не знайшли.
У мережі розповсюдилося коротке відео, на якому можна побачити Лію Ахеджакову, яка стоїть на сцені, тримаючи двоколірний прапор у руках, а глядачі із залу висловлюють їй слова вдячності.
Генпрокуратуру рф повторно "попросили" перевірити зірку, та надати їй статус "іноагентки", а також позбавити всіх звань, набутих в росії.
Нагадаємо, відома співачка Лайма Вайкуле, яка виступає проти війни і підтримує Україну, прийняла рішення остаточно розірвати звʼязки з росією. Вона відзначила, що люди, які вірять путіну, стали "зомбі", і закликала їх переглянути свої погляди. З тими, хто не цікавиться політикою, співачка була критично налаштована, назвавши їх "ідіотами".
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