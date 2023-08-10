Окупанти вдарили по Рівненській області дронами: які наслідки (відео) [ Редагувати ]
У четвер вночі, 10 серпня, російські війська атакували Рівненську область за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляється у Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.
Внаслідок обстрілу знищено нафтобазу.
Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйновано нафтобазу на Дубенщині. Жертв – немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг.
За його словами, на місці ворожого удару працюють усі відповідні слідчі комісії на чолі із керівниками силових структур області.
Глава Рівненської ОВА також наголосив, що хімічне та радіаційне тло на місці удару залишається в нормі. Евакуація населення не застосовуватиметься.
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