В окупованому Криму пролунали вибухи [ Редагувати ]
У четвер вночі, 10 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомляється у Telegram Міноборони рф.
Окупанти кажуть про безпілотники над Севастополем.
Вибухи пролунали у Сакському районі Криму. Окупаційна влада рф заявила, що поблизу міста Севастополь засобами протиповітряної оборони нібито було збито два безпілотника.
Також, у Міністерстві оборони рф повідомили, що 9 дронів нібито були збиті засобами радіоелектронної боротьби.
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