У росії знову заявили про нічну атаку невідомих безпілотників. Про це заявив у Telegram мер москви Сергій Собянін.

Повідомляється, що сили ППО нібито знищили два дрони біля москви.

Вночі, близько четвертої години ранку, сили ППО збили два ударні БПЛА, що летять у бік міста. Один у Калузької області, інший у районі ЦКАД.

Також повідомляється, що через "підозрілу активність у небі" тимчасово закрито аеропорт "Внуково" тимчасово закрито, відомо про затримку як мінімум п'яти рейсів.

У міноборони рф заявили, що нібито два БПЛА, що летять у напрямку москви, знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району московської області.