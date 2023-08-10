У москві заявили про нову атаку дронів [ Редагувати ]
У росії знову заявили про нічну атаку невідомих безпілотників. Про це заявив у Telegram мер москви Сергій Собянін.
Повідомляється, що сили ППО нібито знищили два дрони біля москви.
Вночі, близько четвертої години ранку, сили ППО збили два ударні БПЛА, що летять у бік міста. Один у Калузької області, інший у районі ЦКАД.
Також повідомляється, що через "підозрілу активність у небі" тимчасово закрито аеропорт "Внуково" тимчасово закрито, відомо про затримку як мінімум п'яти рейсів.
У міноборони рф заявили, що нібито два БПЛА, що летять у напрямку москви, знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району московської області.
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