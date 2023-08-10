Обстріл Запоріжжя: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Станом на ранок четверга, 10 серпня, кількість жертв російського обстрілу Запоріжжя зросла. Про це повідомив міністр Внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Вранці в лікарні померла ще одна жінка.
Станом на 8:30 загинуло 3 осіб, 9 - травмовано. Одна людина у важкому стані.
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