Речника Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські бійці просуваються на двох ділянках фронту, а саме у Запорізькі та Донецькій областях. Окупанти своєю чергою намагаються прорвати оборону ЗСУ на сході.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Українські військові продовжують штурмувати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За словами речника, у напрямку Урожайного, а також південніше та південно-східніше Старомайорського ЗСУ мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупанти своєю чергою вели наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди та Новомихайлівки у Донецькій області, але безуспішно. Ковальов наголосив, що росіяни зазнають значних втрат, але продовжують чинити потужний опір. Окупанти переміщують підрозділи та війська, активно застосовують свої резерви.

Українські воїни також продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Окупаційні війська спробували повернути втрачені позиції на околицях Кліщіївки поблизу Бахмута, але успіху не мали.

"Водночас Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби", - додав речник.