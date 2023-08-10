В ніч на четвер, 10 серпня, Запорізька АЕС втратила живлення. Станцію довелося перемикнути на єдину доступну резервну лінію. Про це повідомили в "Енергоатомhttps://t.me/energoatom_ua/14317".

Тимчасово окупована ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).

Як зазначили в "Енергоатомі", в такому випадку головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

Як зазначив т.в.о виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тарас Ткач, в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".