Запорізька АЕС втратила живлення вночі: чим це загрожує [ Редагувати ]
В ніч на четвер, 10 серпня, Запорізька АЕС втратила живлення. Станцію довелося перемикнути на єдину доступну резервну лінію. Про це повідомили в "Енергоатомhttps://t.me/energoatom_ua/14317".
Тимчасово окупована ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).
Як зазначили в "Енергоатомі", в такому випадку головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).
Як зазначив т.в.о виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тарас Ткач, в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".
В цьому випадку необхідно терміново "розхолидити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проектом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.
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