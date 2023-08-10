Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок четверга, 10 серпня, втрати росії у війні в Україні склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252 200 військових. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 16 танків та 15 артсистем ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 252200 (+580) осіб ліквідовано,
- танків - 4278 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 8303 (+13) од,
- артилерійських систем - 5028 (+15) од,
- РСЗВ - 711 од,
- засоби ППО - 469 од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 313 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4179 (+4),
- крилаті ракети - 1377 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7495 (+16) од,
- спеціальна техніка - 746 (+4).
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