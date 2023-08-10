Станом на ранок четверга, 10 серпня, втрати росії у війні в Україні склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 252 200 військових. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 16 танків та 15 артсистем ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали: