Вночі окупанти випустили 10 дронів: скільки збили [ Редагувати ]
Вночі у четвер, 10 серпня, окупанти випустили по Україні 10 дронів-камікадзе іранського виробництва. Сили протиповітряної оборони збили більшість безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Дрони випустили з району Курська. Всього росіяни випустили 10 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Атака тривала з 23:00 до 4:00.
Українські військові знищили 7 ворожих "Шахедів". Захисники використали зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.
Повітряні сили підтверджують, що дрони вдарили по Рівненській області, але зазначають, що про наслідки буде інформувати місцева влада.
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