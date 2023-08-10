У четвер, 10 серпня, у росії поскаржилися нібито на "атаку" безпілотників на Крим та москву. Нібито дрони вдалося "придушити" та "вразити". Про це повідомляє міноборони рф.

Так, у відомстві заявили, що нібито "два БПЛА, що летіли у напрямку міста москва", знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району московської області.

Поблизу тимчасово окупованого Севастополя, як запевняє Міноборони рф, черговими засобами ППО нібито "були вражені два БПЛА".

Ще 9 пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і не досягнувши мети зазнали краху в акваторії Чорного моря.

При цьому, як уточнюється в Telegram-каналі Baza, у Криму був атакований аеродром у Новофедорівці. Спроба атаки сталася близько 5 ранку 10 серпня.