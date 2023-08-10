У шойгу поскаржились на нічну атаку дронів [ Редагувати ]
У четвер, 10 серпня, у росії поскаржилися нібито на "атаку" безпілотників на Крим та москву. Нібито дрони вдалося "придушити" та "вразити". Про це повідомляє міноборони рф.
Так, у відомстві заявили, що нібито "два БПЛА, що летіли у напрямку міста москва", знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району московської області.
Поблизу тимчасово окупованого Севастополя, як запевняє Міноборони рф, черговими засобами ППО нібито "були вражені два БПЛА".
Ще 9 пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і не досягнувши мети зазнали краху в акваторії Чорного моря.
При цьому, як уточнюється в Telegram-каналі Baza, у Криму був атакований аеродром у Новофедорівці. Спроба атаки сталася близько 5 ранку 10 серпня.
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