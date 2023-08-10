Кім Чен Ин змінив головнокомандувача збройними силами і закликав готуватися до ймовірної війни, збільшення виробництва зброї й розширення військових навчань. Про це повідомляє Reuters.

Кім зробив ці заяви на засіданні Центральної військової комісії, яка обговорювала плани контрзаходів для стримування ворогів Північної Кореї, які не були названі, йдеться в повідомленні.

Найвищий генерал країни, начальник Генерального штабу Пак Су Іль був "звільнений". Він обіймав цю посаду близько семи місяців.

Пака замінив генерал Рі Йонг Гіл, який раніше обіймав посаду міністра оборони країни.

Раніше Рі також обіймав посаду начальника генерального штабу армії. Коли його замінили у 2016 році, його звільнення і подальша відсутність на офіційних заходах викликали в Південній Кореї чутки про те, що він був страчений. Він знову з'явився через кілька місяців, коли його призначили на іншу керівну посаду.