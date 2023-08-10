У Києві збудують окремі підземні укриття для шкіл [ Редагувати ]
В Києві планують побудувати індивідуальні підземні укриття на подвір'ях кількох шкіл. Очікується, що роботи будуть завершені до закінчення 2023 року. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
У межах пілотного проекту міська влада розпочинає будівництво бомбосховищ безпосередньо на територіях навчальних закладів. Спершу такі укриття будуть встановлені в декількох школах Києва.
Такі споруди розташовуватимуться на території закладу. Введення їх в роботу планується до кінця року, - йдеться у повідомленні.
У КМВА зазначили, що заклади, де наразі відсутні сховища, укладають угоди із сусідніми об’єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць.
Загалом укриттями вже забезпечено:
- 83% закладів дошкільної освіти;
- 91 % загальної середньої освіти;
- 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;
- 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти;
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