В Києві планують побудувати індивідуальні підземні укриття на подвір'ях кількох шкіл. Очікується, що роботи будуть завершені до закінчення 2023 року. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У межах пілотного проекту міська влада розпочинає будівництво бомбосховищ безпосередньо на територіях навчальних закладів. Спершу такі укриття будуть встановлені в декількох школах Києва.

Такі споруди розташовуватимуться на території закладу. Введення їх в роботу планується до кінця року, - йдеться у повідомленні.

У КМВА зазначили, що заклади, де наразі відсутні сховища, укладають угоди із сусідніми об’єктами господарювання, які мають укриття з достатньою кількістю місць.

Загалом укриттями вже забезпечено: