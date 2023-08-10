Україна зможе вести переговори з росією лише після виведення її військ - Кулеба [ Редагувати ]
Переговори з росією можуть відбутися лише при умові, що країна-агресор повністю відведе свої війська з нашої території. Але ці угоди не будуть здійснюватися з путіним. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю виданню Corriere Della Sera.
путін - не партнер для переговорів. Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити путіна і Зеленського за одним столом, - міністр.
Він також зазначив, що Україна зможе вести переговори з росією лише після виведення окупаційних військ з наших земель, але не з путіним.
Цієї мети можна досягти за допомогою війни та дипломатії. З першим справляються наші генерали, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо, - заявив Кулеба.
Нагадаємо, у США зазначили, що наразі із росією не ведуться жодні мирні переговори. А якщо вони і відбудуться, то лише із ініціативи України.
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