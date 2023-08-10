У зв'язку зі посиленням обстрілів з боку росії, влада починає примусову евакуацію мешканців з 37 населених пунктів Куп'янського району Харківської області. Про це повідомили у Купʼянській міській військовій адміністрації.

На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення. Дане розпорядження було підписане 9 серпня ТВО начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем, - йдеться в повідомленні.

Обов'язкова евакуація оголошена з пунктів населення, що знаходяться в біля зони бойових дій, зокрема з Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської територіальної громади, а також частково з Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

Щодо Куп'янської міської територіальної громади, евакуація є обов'язковою для жителів міста Куп'янськ (Заоскілля, що розташоване на лівому березі річки Оскіл), смт. Ківшарівка та міста Куп'янськ - Вузловий.

Нагадаємо, Куп’янський напрямок зараз є основним напрямком наступу ворога, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед. Оперативна ситуація "складна, але контрольована". Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області.

Мета ворога на Куп’янському напрямку - прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп’янська.