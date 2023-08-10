Окупаційні війська обстріляли з артилерії Білозерку. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу.

Також відомо, що одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо, вночі у четвер, 10 серпня, окупанти випустили по Україні 10 дронів-камікадзе іранського виробництва. Сили протиповітряної оборони збили більшість безпілотників.