російська армія обстріляла Білозерку: є постраждалі [ Редагувати ]
Окупаційні війська обстріляли з артилерії Білозерку. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу.
Також відомо, що одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.
Нагадаємо, вночі у четвер, 10 серпня, окупанти випустили по Україні 10 дронів-камікадзе іранського виробництва. Сили протиповітряної оборони збили більшість безпілотників.
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