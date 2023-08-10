Ігнат пояснив, чому Україна не купує системи ППО [ Редагувати ]
Системи ППО - це технологічна зброя, яку продають лише за погодженням урядів країн. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Він повідомив, що багато лідерів думок поширюють такі думки, що країна "не купила системи ППО".
Вони помиляються, коли кажуть, що можна було за ці гроші купити ППО. Це маніпуляція, не можна піти до супермаркету та купити ППО чи винищувач. Таких супермаркетів немає, це технологічна зброя, яку продають за погодженням урядів країн, - заявив Ігнат.
Речник Повітряних сил ЗСУ також підкреслив, що командування неодноразово підраховувало, скільки систем ППО потрібно для захисту всієї території України.
Потрібні десятки й навіть сотні, якщо брати все до купи. Німеччина передала лише дві установки Patriot. Потрібно замінювати західними системами радянські, - наголосив Ігнат.
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