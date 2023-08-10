Верховна Рада України засудила дискваліфікацію фехтувальниці Ольги Харлан і закликала пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову. Про це йдеться у відповідній постанові, за яку проголосували 320 нардепи.

У зверненні до парламентів та урядів демократичних держав світу, Міжнародного олімпійського комітету, міжнародних спортивних федерацій Верховна Рада наголосила на підтримці вчинку Харлан і засудила ганебне рішення Міжнародної федерації фехтування про її дискваліфікацію.

Парламент України вимагає, щоб Федерація фехтування повністю анулювала дискваліфікацію Харлан та виразила офіційні вибачення. Крім того, Верховна Рада закликає Федерацію притягнути до відповідальності всіх осіб, які брали участь у прийнятті рішення щодо дискваліфікації Харлан, а також накласти пожиттєву дискваліфікацію на російську спортсменку Анну Смірнову за "провокативний вчинок, що суперечить олімпійському духу".

Верховна Рада України закликає міжнародні спортивні федерації внести зміни до правил спортивних змагань, скасувавши обов’язковість рукостискання чи поклону у змаганнях, в яких беруть участь і українські, і російські чи білоруські спортсмени, - йдеться у постанові.

Нагадаємо, лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку "нейтральній" росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.