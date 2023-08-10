Верховна Рада засудила дискваліфікацію Ольги Харлан [ Редагувати ]
Верховна Рада України засудила дискваліфікацію фехтувальниці Ольги Харлан і закликала пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову. Про це йдеться у відповідній постанові, за яку проголосували 320 нардепи.
У зверненні до парламентів та урядів демократичних держав світу, Міжнародного олімпійського комітету, міжнародних спортивних федерацій Верховна Рада наголосила на підтримці вчинку Харлан і засудила ганебне рішення Міжнародної федерації фехтування про її дискваліфікацію.
Парламент України вимагає, щоб Федерація фехтування повністю анулювала дискваліфікацію Харлан та виразила офіційні вибачення. Крім того, Верховна Рада закликає Федерацію притягнути до відповідальності всіх осіб, які брали участь у прийнятті рішення щодо дискваліфікації Харлан, а також накласти пожиттєву дискваліфікацію на російську спортсменку Анну Смірнову за "провокативний вчинок, що суперечить олімпійському духу".
Верховна Рада України закликає міжнародні спортивні федерації внести зміни до правил спортивних змагань, скасувавши обов’язковість рукостискання чи поклону у змаганнях, в яких беруть участь і українські, і російські чи білоруські спортсмени, - йдеться у постанові.
Нагадаємо, лідерка збірної України з фехтування Ольга Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку "нейтральній" росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.
по темі
Після скандальної дискваліфікації на ЧС-2023 Міжнародний олімпійський комітет автоматично допустив Ольгу Харлан на Олімпіаду-2024
"Я не хочу вибачень, я хочу справедливості". Так прославлена українська шаблістка Ольга Харлан відповіла на запитання, чи вибачилась перед нею Міжнародна федерація фехтування
Він відбувався у Мариборі, це Словенія. Напередодні юних українських атлетів зустріли в Києві. Поспілкувався з ними й мій колега Юрій Куцій.
Смирнова, яка виступала під нейтральним прапором, програла Харлан у 1/32 фіналу й наприкінці поєдинку підійшла потиснути руку суперниці. Українка у відповідь виставила перед собою шпагу, щось сказала росіянці та пішла
Українська шаблістка Ольга Харлан розповіла, що сказала росіянці Анні Смірновій у момент, коли відмовилася потиснути їй руку після перемоги над нею на чемпіонаті світу-2023 з фехтування
Лише напередодні ввечері виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію українки. А президент Міжнародного Олімпійського комітету гарантував спортсменці автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду в Парижі.