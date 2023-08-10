Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському [ Редагувати ]
Печерський районний суд міста Києва встановив обвинуваченому народному депутатові Олександру Дубінському, якому приписують вчинення службового підроблення документів для виїзду за кордон, запобіжний захід у формі особистого зобов'язання, що включає в себе обов'язок носити електронний браслет, до 8 жовтня. Про це повідомляє "Суспільне".
Клопотання задовольнити, застосувати до Олександра Дубінського запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Покласти обов'язки на строк до 8 жовтня 2023 року прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, не відлучатися за межу Київської області без дозволу слідчого прокурора, суду, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон, - йдеться в ухвалі суду.
Під час початку засідання адвокат народного депутата звернувся з клопотанням про відкладення засідання, оскільки в той момент проходило пленарне засідання у Верховній Раді, а в судовій залі присутні ще три депутати. Також Дубінський просив перенести розгляд запобіжного заходу.
Засідання зараз важливі, вони відбуваються раз на 5 тижні, прошу задовольнити клопотання", - сказав Дубінський.
Порте прокурор заперечив, наголосивши, що "особиста присутність депутата не впливає на судовий процес".
Нагадаємо, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань здійснили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Це сталося після повідомлень про те, що нардеп під приводом лікування свого батька поїхав на відпочинок за кордон.
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