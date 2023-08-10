Бермудську компанію Bacardi Limited було додано Національним агентством з питань запобігання корупції до списку міжнародних спонсорів конфлікту через її активну присутність на ринку росії. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Агентство відзначає, що Bacardi Limited представляє найбільшу приватну міжнародну корпорацію у сфері алкогольних напоїв на глобальному рівні, її асортимент товарів є доступним у понад 170 країнах світу.

Серед популярних бренів, вироблених компанією, є Baron Otard, D’USSÉ, Bombay (джин), Cazadores (текіла), Grey Goose, Eristoff (горілка), а також Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy і інші напої, такі як Martini, St-Germain і Bénédictine.

Всього компанія Bacardi налічує понад 200 торгових марок, серед яких важливим елементом є фірмовий ром під назвою "Bacardi", який вважається найбільш популярним ромовим брендом у світі.

Після початку великої війни Bacardi оголосила про припинення експорту в рф та зупинку вкладень у рекламу, хоча пізніше ця інформація була вилучена з офіційного заявлення компанії.

Наразі відомо, що компанія продовжує постачання своєї продукції в росію на значні суми та активно шукає нових співробітників, публікуючи вакансії.

Також варто відзначити, що вихід низки міжнародних брендів з російського алкогольного ринку призвів до зниження конкуренції і відкрив можливості для тих, хто залишився на ньому. У зв'язку з цим, російський підрозділ компанії "Бакарді Рус" активно використовував дану ситуацію, імпортувавши товари на суму 169 мільйонів доларів протягом року воєнних дій в Україні.

Виручка "Бакарді Рус" 2022 року зросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток – до 4,7 млрд: це на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад 12 млн дол. США.

Нагадаємо, статки найбагатшої людини В'єтнаму та засновника бренду "Мівіна" можуть злетіти на цілих 11 мільярдів доларів, що підніме його на вершину рейтингу найбагатших людей світу - принаймні, на деякий час.