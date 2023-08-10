Норвезький півзахисник Матіас Норманн припинив свою участь у команді "Динамо" москва через атаку росії безпілотниками, яка відбулася 1 серпня. Про це пише норвезьке видання Nettavisen.

Починаючи з 2019 року, Матіас Норманн, норвезький півзахисник, брав участь у російському чемпіонаті за команду "Ростов". У сезоні 2021/22 він грав на правах оренди в англійському клубі "Норвіч". Після закінчення терміну оренди, який співпав із початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, він повернувся назад до своєї рідної країни.

Улітку 2022 року московське "Динамо" орендувало цього півзахисника. Цього літа адвокати Норманна надіслали листи до російських клубів, повідомивши про його рішення розірвати контракт через "зростаючий страх", спричинений війною росії проти України.

За даними норвезького ЗМІ, причиною рішення Матіаса залишити росію стала атака дронів на москву, яка відбулася неподалік від місця проживання футболіста.

У свою чергу, "Ростов" і "Динамо", які досі мають права на Норманна, оголосили про намір подати проти нього судовий позов. Згідно контракту, гравець був зобов'язаний виступати за російський клуб до 2025 року.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" у серії пенальті обіграв "Манчестер Сіті" і став володарем Суперкубку Англії з футболу. Зустріч відбулася на стадіоні "Уемблі" у Лондоні.