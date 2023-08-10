У французькому Ла-Рошель виникла пожежа на силосах для зберігання зерна (відео) [ Редагувати ]
Вранці у французькому місті Ла-Рошель виникла значна пожежа на силосних спорудах, призначених для зберігання зерна та розташованих поблизу торгового порту. Наразі полум'я не зачепило тисячі тонн зерна в інших секціях. Про це повідомляє France Bleu.
Пожежа виникла близько 8 годин ранку за місцевим часом в одному із силосів, що належить Sica Atlantique, та поширилась ще на три.
Quatre silos de céréales de la SICA Atlantique sont touchés par un incendie depuis 8h ce matin à #LaRochelle, près du port de commerce. Un périmètre de sécurité est en place. #incendie pic.twitter.com/Q8CA5WdyRR— France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) August 10, 2023
Початково вважають, що загорання може бути пов'язане з механізмом підняття та переміщення зерна всередині силосу.
Зазначається, що вогонь поки що не розповсюдився до секцій, де зберігається значна кількість зерна.
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