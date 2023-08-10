Від початку повномасштабного вторгнення в Україну повернули щонайменше 380 дітей, які незаконно були депортовані до росії. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Ірина Верещук висловила свою реакцію на слова Марії Львови-Бєлови, представниці прав дитини в російській федерації, яка зазначила, що з 24 лютого 2022 року було вивезено до рф 700 тисяч українських дітей.

Я не впевнена щодо 700 тисяч, але точно більше, ніж тією інформацією, якою ми диспонуємо. Майже 20 тисяч ми знаємо, що вивезли, - розповіла Ірина Верещук.

За словами міністерки, Мінреінтеграції активно співпрацює з міжнародною спільнотою з метою найшвидшого повернення особливо сиріт, і на них покладається відповідальність держави.

Якщо дитина має батьків, то вони можуть самостійно взяти її на піклування.