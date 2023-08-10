В Україну повернули щонайменше 380 депортованих росією дітей - Верещук [ Редагувати ]
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну повернули щонайменше 380 дітей, які незаконно були депортовані до росії. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Ірина Верещук висловила свою реакцію на слова Марії Львови-Бєлови, представниці прав дитини в російській федерації, яка зазначила, що з 24 лютого 2022 року було вивезено до рф 700 тисяч українських дітей.
Я не впевнена щодо 700 тисяч, але точно більше, ніж тією інформацією, якою ми диспонуємо. Майже 20 тисяч ми знаємо, що вивезли, - розповіла Ірина Верещук.
За словами міністерки, Мінреінтеграції активно співпрацює з міжнародною спільнотою з метою найшвидшого повернення особливо сиріт, і на них покладається відповідальність держави.
Якщо дитина має батьків, то вони можуть самостійно взяти її на піклування.
Ми вимагаємо від росії передати, по-перше, списки дітей-сиріт. Якщо вони називають це врятуванням і називають це евакуацією, то ми вимагаємо повернути з такої евакуації дітей, - додала Верещук.
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