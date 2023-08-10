Український музикант Дмитро Монатік, відомий як MONATIK, розповів про особливу подію в своїй родині.

Дружина зіркової особистості, Ірина, відзначає свій день народження. У зв'язку з цією важливою подією виконавець висловив свою подяку та велику любов коханій, написавши відверту та ніжну поезію.

Співак вкотре наголосив на тому, як він палко кохає свою дружину та подякував їй за прекрасних синів.