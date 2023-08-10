Україна оголосила тимчасові коридори для суден, які йдуть до та з чорноморських портів [ Редагувати ]
Україна оголосила тимчасові коридори для суден, які йдуть до та з чорноморських портів. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил України.
Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку російської федерації, - йдеться у повідомленні.
Також у ВМС зазначають, що раніше дані маршрути вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом.
Міжнародна морська організація закликала росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі. Вказані маршрути в першу чергу використовуватимусь для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення росіі 24.02.2022 р., - зазначили у ВМС.
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