Україна оголосила тимчасові коридори для суден, які йдуть до та з чорноморських портів. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил України.

Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку російської федерації, - йдеться у повідомленні.

Також у ВМС зазначають, що раніше дані маршрути вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом.