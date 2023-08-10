На Мозирському нафтопереробному заводі в білорусі 10 серпня сталася пожежа через тиждень після застережень української Служби безпеки. Про це повідомляє МНС білорусі.

Зазначається, що займання сталося на установці з виробництва бензину Мозирського НПЗ. Білоруські рятувальники вже ліквідували пожежу.

Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гельської області. Постраждалих немає, - ідеться в повідомленні.

Наразі встановлюють причину виникнення пожежі.