У білорусі на Мозирському НПЗ сталася пожежа через тиждень після застережень СБУ [ Редагувати ]
На Мозирському нафтопереробному заводі в білорусі 10 серпня сталася пожежа через тиждень після застережень української Служби безпеки. Про це повідомляє МНС білорусі.
Зазначається, що займання сталося на установці з виробництва бензину Мозирського НПЗ. Білоруські рятувальники вже ліквідували пожежу.
Рятувальники ліквідували факельне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території ВАТ "Мозирський НПЗ" у м. Мозирі Гельської області. Постраждалих немає, - ідеться в повідомленні.
Наразі встановлюють причину виникнення пожежі.
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