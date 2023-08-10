У російських військових значно збільшилися втрати - тіла загиблих солдатів регулярно кремують на публічному місці поблизу тимчасово окупованого Мелітополя. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворогів. Сотні загиблих щодня і на Сході, і на Півдні. Командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до росії, - повідомила Маляр.

Також вона зазначила, що поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.