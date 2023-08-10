росіяни за добу вбили трьох людей у Донецькій області - ОВА [ Редагувати ]
російські війська за останню добу обстріляли близько десяти населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинуло три людини.
Про це розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
На Волноваському напрямку росіяни тричі обстріляли з артилерії Богоявленку і 23 рази Вугледар. На Горлівському напрямку, у Торецькій громаді від обстрілів вигоріла суха трава на полі 4 га. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Званівці і будинок у Сіверську.
Жертви обстрілів рф
За словами Кириленка, 2 людини загинули у Зарічному Лиманської громади. Також у Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 2 промислові споруди.
"У Миколаївці Костянтинівської громади поранено 1 людину", - йдеться у заяві.
Глава області додав, що 1 людина була поранена у Курахівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Красногорівки. За останню добу загалом було поранено 10 людей.
по темі
У середу, 9 серпня, окупанти з артилерії обстріляли село Миколаївка в Донецькій області
У Покровську, що на Донеччині триває рятувальна операція після чергового російського теракту
російські окупанти намагались сховатись від Збройних сил України в одному з будинків під Бахмутом, однак українські військові ліквідували ворога
В ніч проти четверга, 10 серпня, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed
У четвер, 10 серпня, у росії поскаржилися нібито на "атаку" безпілотників на Крим та москву