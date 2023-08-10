російські війська за останню добу обстріляли близько десяти населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинуло три людини.

Про це розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку росіяни тричі обстріляли з артилерії Богоявленку і 23 рази Вугледар. На Горлівському напрямку, у Торецькій громаді від обстрілів вигоріла суха трава на полі 4 га. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Званівці і будинок у Сіверську.

Жертви обстрілів рф

За словами Кириленка, 2 людини загинули у Зарічному Лиманської громади. Також у Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 2 промислові споруди.

"У Миколаївці Костянтинівської громади поранено 1 людину", - йдеться у заяві.

Глава області додав, що 1 людина була поранена у Курахівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Красногорівки. За останню добу загалом було поранено 10 людей.