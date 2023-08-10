У Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію. Розпорядження про це 9 серпня підписав керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, повідомила Куп'янська міська військова адміністрація 10 серпня.

"Евакуація розпочалася ще вчора, коли було підписане розпорядження. Це обов'язкова евакуація, є певний алгоритм дій, який відпрацьований. Є сповіщення населення. Хочу зазначити, що це не примусова евакуація і у людей є можливість відмовитися від евакуації в письмовому вигляді і залишатися на місці", - сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації.

Він додав, ворог має підступні плани, тому потрібно евакуюватися.

У Куп'янській МВА уточнили, що обов'язкова евакуація у громаді буде з: