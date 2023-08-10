У міськраді кажуть про 15 пошкоджених багатоповерхівок.

Триває ліквідація наслідків ракетного удару у Запоріжжі. Напередодні росіяни випустили по місту X-35. Загинули троє людей, ще дев'ять отримали поранення. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 15 багатоповерхівок, крамниці, дитячий майданчик та храм. Сергій Вендін - продовжить.

Це відео перших хвилин після чергового ракетного удару рашистів по Запоріжжю. Містяни одразу кинулися надавати допомогу пораненим.

Натепер відомо про трьох загиблих та 9 поранених, з них троє - у тяжкому стані.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Ми розумієм, що це російська ракета, що потрапила біля церкви і забрала життя наших людей.

На місці трагедії працювали медики та психологи.

Отець Фотій, єпископ Запорізький і Мелітопольський Православної церкви України:

Зараз ми не ставимо питання про відновлення. Зараз які порушення, що можна зробити, щоб організувати знову церковне життя.

Уламки будівлі та ракети розкидало на десятки метрів, пошкоджені торгивельні ряди та місця відпочинку. Поліна та Софія гуляли разом з друзями, коли побачили ракету, а за мить пролунав вибух. Дівчаток досі трясе від переляку.

Поліна та Софія, жительки Запоріжжя:

Прямо увидели в небе ракету, Мы сильно испугались, присели на колени, начали руками накрывать голову. Потом нам позвонили родители, они начали нервничать, они не были в городе, спрашивали как там, что там?

Генадій гуляв разом з сином неподалік. Каже: їх врятувало, що пішли на інший майданчик.

Геннадій, житель Запоріжжя:

Здесь мы каждый вечер гуляем в это время, но сегодня, не знаю, Бог отвел, просто решили пойти на другой. Такое ощущение будто истребители летели. Такой звук был, а потом был взрыв. Мы не успели понять что произошло.

Вибухова хвиля вибила шибки у жителів десятків квартир. Люди прибирають уламки скла та знімають пошкодженні віконні рами.

Світлана, жителька Запоріжжя:

Знаходилася на кухні, готувала їсти. І на секунду, думаю, зайду в кімнату. Тільки виходжу в коридор і вибух. В той час чоловік та дитина були на вулиці. Якби я була на кухні, я думаю, що мене би поранило.

Олександр показує свою оселю. Скло на вікнах вціліло, бо проклеєне скотчем. Чоловік сподівається, що вдасться відремонтувати раму.

Олександр, житель Запоріжжя:

Это уже отчим поправил. Оно вообще вот так свисало. Вон видите след. И второе вот можете посмотреть. Колокольня и кафе. Скорее всего здание, что кафе строится, стройка идет. Мы сидели там, тут открыто все было, зарево такое и потом взрыв.

Для жителів пошкоджених квартир місцева влада швидко організувала інформаційний центр, куди люди можуть звернутися для оформлення допомоги.

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради:

Зараз з мешканцями працює наша соціальні служби. Розгорнута палатка, 2 автобуси. Будуть збирати дані, все,що постраждало майно, буде описуватися, і також братися до реєстрації.

У міськраді кажуть про 15 пошкоджених багатоповерхівок. Протягом дня комунальники, волонтери та звичайні містяни прибирали уламки скла та допомагали лагодити розбиті вікна.

Ярослав Ковальов, керівник громадської організації:

Роботи багато. В ніч забивали вікна, зараз очищаємо під'їзди від скла, прибираємо сміття, розбираємо завали.

Попередньо загарбники завдали удару по Запоріжжю авіаційною ракетою Х-35. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.