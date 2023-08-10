Військовий експерт розповів, як росіяни змінили тактику на фронті [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Військовий експерт порталу Defence Express Іван Киричевський в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як росіяни міняють тактику на полі бою.
"Щодо цілей, на Півдні росіяни максимум що можуть поставити, то це затримувати наші війська будь-якою ціною. Вони це роблять, виснажуючи себе. Для них раціональніше було би відступити ніж населених пунктів на Півдні, за якими вони ведуть запеклі бої", - каже він.
Експерт додає, що на Бахмутському напрямку росіяни намагаються стримувати наших військових та їх просування.
по темі
У Покровську, що на Донеччині триває рятувальна операція після чергового російського теракту
У суботу, 5 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, чому окупанти роблять ставку саме на схід України
У четвер, 3 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорк оцінив ситуацію на кордоні Польща-білорусь-росія
Старший економіст Центру економічних досліджень Юрій Гайдай, як запровадження пільг для бізнесу після 24 лютого 2022 року вплинули на цю сферу.
Наталія Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію на Півдні України
У суботу, 29 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор АТ " Оператор ринку" Олександр Гавва розповів, чи допоможе підвищення розмірів тарифів відновити енергетику в Україні