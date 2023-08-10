Військовий експерт порталу Defence Express Іван Киричевський в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, як росіяни міняють тактику на полі бою.

"Щодо цілей, на Півдні росіяни максимум що можуть поставити, то це затримувати наші війська будь-якою ціною. Вони це роблять, виснажуючи себе. Для них раціональніше було би відступити ніж населених пунктів на Півдні, за якими вони ведуть запеклі бої", - каже він.

Експерт додає, що на Бахмутському напрямку росіяни намагаються стримувати наших військових та їх просування.