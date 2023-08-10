В Одесі відкриють пляжі: голова Одеської ОВА розповів умови відпочинку [ Редагувати ]
В Одесі та в Одеській області готують пляжі, на яких дозволять відпочинок із купанням у морі. Відповідне розпорядження днями підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Олег Кіпер розповів, що до купального сезону допустять тільки на 3 пляжі.
"Ми обстежили пляжі і винесли рішення, куди можна допустити людей. На сьогодні відповідають нашим нормам 3 пляжі, завтра будуть підписані документи. Ми маємо можливість забезпечити безпечні правила відпочинку. Це сітки, укриття під час повітряної тривоги. Тому хочемо все довести до ладу", - каже він.
Він додав, що є три пляжі, де мають в пішій доступності укриття.
по темі
Він має назву "Дрони заради Свободи". Волонтери, які торік зібрали по кав'ярнях кошти на понад двадцять позашляховиків, тепер розраховують придбати армію дронів, виготовлених в Україні.
Кілька днів міжнародні фахівці оцінювали пошкодження, яких місто зазнало внаслідок останніх російських атак. У січні організація внесла Одесу до списку Всесвітньої культурної спадщини - і ось цю спадщину тепер доводиться рятувати. Як це відбувається та які наразі масштаби руйнувань?
Щоб повернути дефіцит баштанних культур, великі площі під них відвели на Одещині. Кавуни там вродили добре. За тим як відвантажують кавуни в різних регіонах України, спостерігали наші одеські кореспонденти.
Чотири мільярди гривень вже витратила держава на програму "єРобота", яка реалізується з липня минулого року. Як програма реалізується на Одещині та які нові можливості відтепер є ще й для учасників бойових дій - розкаже Андрій Анастасов.
У чотирнадцятому - під час окупації Криму - вони не дали ворогові захопити кораблі та катери. А коли почалася велика війна - мужньо боронили Маріуполь та "Азовсталь". Це про 23 загін Морської охорони Держприкордонслужби. Наші кореспонденти підготували матеріал про бойовий шлях цього героїчного загону.