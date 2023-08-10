В Одесі та в Одеській області готують пляжі, на яких дозволять відпочинок із купанням у морі. Відповідне розпорядження днями підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Олег Кіпер розповів, що до купального сезону допустять тільки на 3 пляжі.

"Ми обстежили пляжі і винесли рішення, куди можна допустити людей. На сьогодні відповідають нашим нормам 3 пляжі, завтра будуть підписані документи. Ми маємо можливість забезпечити безпечні правила відпочинку. Це сітки, укриття під час повітряної тривоги. Тому хочемо все довести до ладу", - каже він.

Він додав, що є три пляжі, де мають в пішій доступності укриття.