10 тисяч гарячих обідів для школярів щодня й усе це на одній кухні.

Підготовка до навчального року йде повним ходом на Київщині - заклади регіону поділились із колегами першими результатами впровадження реформи шкільного харчування. Усе - в рамках партнерської зустрічі за участі Офісу Першої Леді, Офісу Президента, Київської ОВА, та профільних міністерств. Детальніше - у наступному сюжеті.

10 тисяч гарячих обідів для школярів щодня й усе це на одній кухні. В Бучі йде до завершення будівництво нового підприємства "Фарбики кухні", де готуватимуть їжу для учнів трьох громад Київщини - Бучанської, Бородянської та Немішаївської громад.

В рамках розпочатої ще до повномасштабного нападу рф реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Орест Степаняк, співзасновник ГО Національна асоціація громадського харчування:

Колеги, ви бачили різні підходи для організації харчування ..Говорили про те, що є потреба доставляти їжу. Десь мало комплектний заклад. Десь немає кухні. Десь ця кухня за маленька.

Це підприємство окремі потужності, які готують їжу. І шляхом охолодження доставки доставляє їжу до великої кількості шкіл дошкільних навчальних закладів.

Будівля матиме площу понад 1800 квадратних метрів, профінансував проєкт - американський меценат Говард Баффет. За основу взяли проєкт фабрики кухні в німецькому Штутгарті. Ще одну таку фабрику мають збудувати на Харківщині.

Бучанський міський голова:

В кожній з вами сьогодні в школі залишається шкільна їдальня, тільки ми її звісно у сучасному. Носити матиму обладнанням, яке буде слугувати для підігріву розігріву. Оптимізація енергетична практично в 3 рази ми вже десь прораховували, що будемо платити втричі менше за спожиту електроенергію.

Подивитися як готуються до нового навчального року на Київщині й перейняти успішні кейси вже впроваджених змін у шкільному харчуванні - прибули голови ОВА та освітяни 7 областей. Все у рамках партнерської зустрічі за участі Офісу Першої Леді, Офісу Президента, Київської ОВА, МОНу та МОЗу. Адже за імплементацію реформ відповідає влада на місцях.

Руслан Кравченко, голова Київської ОВА:

Закупили нове обладнання на 135 шкіл. Ми розпочали навчати майбутніх кухарів. 58 шкіл підключено до всесвітньої продовольчої програми ООН. Вона передбачає що з 1-го по 4-й клас учні харчуються безкоштовно. І всі школи, які існують на сьогоднішній день, це 638 шкіл підключені до цієї реформи.

Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу президента: