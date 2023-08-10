Названо найпопулярніші університети України у 2023 році [ Редагувати ]
Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина розповіла, які області та ВНЗ стали лідерами та найпопулярнішими серед українських абітурієнтів у 2023 році.
"Ми маємо на сьогодні топ-5 областей за кількістю поданих заяв на бакалаврат. Це, як завжди, лідирує Київ, далі Львівська область, Харківська, Дніпропетровська, Одеська. Не дивлячись на те, що останні три області знаходяться не в самих безпечних умовах, але абітурієнти продовжують довіряти сильним університетам заяви", - каже вона.
Також Гришина назвала топ-5 університетів, яким віддали перевагу абітурієнти у 2023 році.
"Лідерами є два Львівські університети: Львівська політехніка, та Львівський національний університет Івана Франка. Київський університет Т. Шевченка, Київський політехнічний університет, та Національний авіаційний університет", - сказала вона.
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