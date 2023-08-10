Мільйон гривень - такий максимальний розмір матеріальної допомоги, яку можуть отримати від місцевої влади жителі Дніпра, постраждалі від російської агресії. Ці кошти будуть виплачуватися як компенсація за житло, зруйноване ворожими обстрілами. За рік муніципальної програми місцева влада виплатила близько 140 мільйонів гривень. Докладніше - Олена Мендалюк.

7 місяців минуло, як росія завдала ракетний удар по багатоповерхівці Дніпра. В наслідок цього терористичного акту загинуло 46 людей. Серед жертв - бабуся та батько пана Володимира.

Володимир Зуєнок - житель Дніпра:

Автівка мого батька знаходилась конкретно тут, друга від проїзду. Вона теж пошкоджена була. Було зрозуміло, що він вдома, не потрібно було якихось додаткових доказів, було зрозуміло, що вони десь там, але над ними лежало, ще 6 поверхів.

Помешкання, де жили рідні чоловіка, на 3 поверсі. Після влучання ракети, у двокімнатній квартирі, вціліла лише кухня і то тільки стіни. Відновити документи Володимирові допомогли профільні інстанції. На все пішло не більше місяця, розповідає чоловік. Отримавши оригінали на руки, він подав заяву до міськради на отримання матеріальної допомоги постраждалим за зруйноване майно внаслідок ворожого обстрілу.

Володимир Зуєнок - житель Дніпра:

Я подав усі документи, що були в мене - паспорта, і то копії, то що в мене було. По цим документам відновлювалися документи, надо отметить, что безкоштовно. Навіть справка з БТІ, яка стоїть денег, з мене нічого не брали. Наследственниє свої вопроси подавав, подавав, яка квартира, де, скільки квадратних метрів і право власності.

Дніпро - одне з перших міст, яке надає фінансову підтримку постраждалим від ракетних обстрілів. Максимальна сума - мільйон гривень. У департаменті соцзахисту пояснюють, на цю суму дніпряни можуть відновити зруйноване житло - квартиру чи приватний будинок. До прикладу, відремонтувати підлогу, стіни чи стелю або ж придбати нову нерухомість.

Ірина Максименко - начальниця управління Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради:

У нас місто відновлювало вікна і вхідні двері за рахунок міста. Якщо у людини щось ще зруйноване, наприклад постраждала підлога, стеля чи міжкімнатні двері, ще якість такі значні ушкодження, то людина приносить нам смети, чеки, комісійно засідаємо, в нас у комісії є представник ЖКХ і визначаємо суму матеріальної допомоги. Максимальна сума - мільйон гривень.

Відповідна програма запрацювала ще торік у жовтні. На сьогодні за нею вже виплачено дніпрянам більше 100 мільйонів гривень.

Ірина Максименко - начальниця управління Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради:

У жовтні була прийнята програма, 139 осіб отримали допомогу, майже на 14 млн. грн. У цьому році в нас вже 423 отримали матеріальну допомогу - це майже 110 млн грн. Найближчим часом у нас ще 70 осіб власників отримають 3,5 млн грн. І близько 150 пакетів у нас знаходиться на розгляді.

Вже сьогодні і Володимир має на карті 2 мільйона гривень - мільйон з міського та мільйон з обласного бюджету.

Володимир Зуєнок - житель Дніпра:

Зараз людям потрібно жити сьогодні і зараз, а не через там 5 років, через 10 років.

Подібна програма фінансової підтримки постраждалих внаслідок ракетних обстрілів працює і в Кривому Розі.