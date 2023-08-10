В Україні стартував другий етап реалізації державної програми єВідновлення. Як розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Олена Шуляк, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, власники знищеного житла можуть подати у застосунку "Дія" заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку.

"1 серпня стартував другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф", - каже вона.

Зазначається, що отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке: зруйноване через бойові дії після 24 лютого, не підлягає відновленню.

Вона уточнила, що для початку потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно, після чого оформити заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку "Дія". Пізніше буде відкрито можливість подати заяву на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту.

Компенсація надаватиметься заявникам у формі електронного житлового сертифіката.