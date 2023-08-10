Голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів про останні скандали з народними депутатами.

"На жаль, не всі розуміють, коли країна в війні і народний депутат несе відповідальність перед кожним громадянином, це болісно бачити. Додатково це свідчить про одне, що немає не доторканних. Вже неодноразово казали і продемонстрували. Не буде так, як було колись. Закон буде один для всіх і за для цього ми приходили в парламент", - каже він.