Чи багато охочих працювати на деокупованих територіях: інтервʼю з Іриною Верещук [ Редагувати ]
Чи багато охочих працювати на деокупованих територіях? Як працює платформа кадрового резерву?
Про це Даніїл Снісар розпитав Віцепрем'єрку, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.
Інтервʼю з нею - далі.
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