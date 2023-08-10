У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце [ Редагувати ]
У Запоріжжі сьогодні, 10 серпня, увечері місцеві мешканці почули вибух. У Запорізькій області зараз оголошено повітряну тривогу.
Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Запорізькій області.
"Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія. Їду на місце. Сподіваюсь, без жертв", - повідомив керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Повідомляють, що постраждали 2 людини.
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