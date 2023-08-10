Хабарі, підробка документів, незаконний виїзд за кордон: хто з нардепів опинився у центрі скандалу [ Редагувати ]
Поки у більшості українців сезон відпусток, серед нардепів - сезон… арештів. Хабарі, підробка документів, незаконний виїзд за кордон і, звичайно, зловживання службовим становищем. Хто з народних обранців опинився у центрі скандалу? Деталі - в сюжеті.
Замість мандата та комфортного крісла у Верховній Раді - електронний браслет та карна справа. Народного депутата Олександра Дубінського підозрюють у незаконному виїзді за кордон.
Олександр Мельник, прокурор Офісу Генпрокурора:
В умовах воєнного стану народний депутат України, використовуючи свої службові повноваження більше аніж місяць, використовуючи повноваження, надаючи недостовірну інформацію, а насправді приїжджає і проводить там час на власний розсуд.
За версією слідства, нардеп просився виїхати за кордон, аби навідати свого хворого батька в Австрії. Навіть від МОЗ дозвіл отримав. От тільки замість догляду за родичем, Дубінський влаштував ціле турне. З 26 червня по 10 липня він встиг побувати в Австрії, Італії, Хорватії й навіть Туреччині.
Щодо політика відкрили провадження і сьогодні обрали запобіжний захід. Його відпустили під особисте зобов'язання, але електронний браслет все ж таки одягли. І наказали здати закордонний паспорт.
Але Дубінський - не єдиний, хто потрапив у поле зору правоохоронців.
8 серпня НАБУ і САП фактично "впіймали на гарячому" ще одного представника "Слуг народу" Анатолія Гунька. Народний депутат просто на камеру вимагав хабара за користування державними землями.
- Какие пожелания? - Кировоградская, Черкасская, Винницкая. - Ну, сейчас Ровно есть 2000 гектаров.
За кожен гектар високопосадовець просив чималу суму.
Ну, 100 долларов на предприятие официальное и 150 нам и силовикам. Ну, там 130, такие.
Коли у правоохоронців були всі докази на руках, до народного депутата прийшли з обшуками.
Тепер Гунько заарештований на 2 місяці, якщо не внесе заставу у 30 мільйонів гривень. Вже відомо, що його виключили з партії "Слуга народу". Членства лишився і його колега Богдан Торохтій. Його звільнили за незаконний виїзд на відпочинок до Болгарії під час воєного стану. А також за використання придбаного у березні цього року новенького Mercedes-Benz EQS.
Під прицілом прокурорів і екс-депутат від "Європейської солідарності" Руслан Демчак. Політика звинуватили в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
А от Андрія Холодова - представника провладної партії - взагалі позбавили мандату. Бо під час війни його помітили під час відпочинку в Австрії.
- Да, декілька днів, я можу завітати і бути тут. Чи можу я бути тут? - А скільки ви у Відні перебуваєте? - Та, це мої питання.
Після скандального відео Верховна Рада скасувала повноваження цього любителя відпочинку. "За"проголосували 308 народних депутатів.
Тим часом, у маєтку іншого народного обранця від ОПЗЖ Володимира Макеєнка СБУ та ДБР провели обшуки. Все через підозру у відмиванні понад півміль'ярда гривень.
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