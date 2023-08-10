На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Кам'янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп'янськ Харківської області.

Розбиті свіжими прильотами будинки, безлюдні вулиці, по фону постійна канонада. Так зараз виглядає Нью-Йорк. Невеличке селище навпроти тимчасово окупованої Горлівки. Саме над Горлівкою, у відносно безпечній для себе зоні - російські літаки скидують коригуємі, або прості авіабомби вагою від двохсот пʼятдесяти кілограмів вибухівки - до півтонни. Які потім долітають до Нью-Йорка.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Їх тактика доволі подібна, ми бачили її в Попасній, ми це вже бачили в Бахмуті - коли послідовно, вулиця за вулицею знищуються будинки. Але одна справа, коли в цих будинках нікого немає, але зовсім інша справа, коли в селище залишається близько 1000 мешканців, в тому числі діти…і їхній вплив на місцеве населення він найбільш трагічний. Люди гинуть? Так, щотижня в Нью-Йорку та Торецьку є загиблі та поранені серед місцевих мешканців.

Невдовзі нам навіть показують фрагменти системи керування такими боеприпасами.

Невдовзі, працюючи із вояками на позиціях за Нью-Йорком, ближче до окупованої Горлівки, стаємо свідками чергового авіанальоту.

А через декілька секунд вибухає ще один боєприпас.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це схоже застосування було застосування чи ракет чи бомб авіаційних.

В іншому - це відносно стабільна ділянка фронту, де росіяни, отримавши відсіч при перших спробах наступів, більше не намагаються прорвати фронт тут. За рахунок місцевості на налагоджений обороні - Нью-Йорк відносно невеликими силами ефективно прикриває значну ділянку фронту.

Позивний "Джиммі", військовослужбовець ЗСУ:

Вони бояться, штурмувати нас і втрачати людей. А в нас задача - вести оборонний бій. Тому ми знаходимось в обороні і доволі вдало. Якщо ми вдало тримаємо позиції, ми мінімізуємо кількість людей, які знаходяться на лінії фронту. По-друге, за нами знаходиться Торецьк, який дуже важливий як розвʼязка та логістичний вузол. І втрата Нью-Йорка - це прямий вихід на Торецьк, а далі - Костянтинівка.

По піхотинцям періодично прилітають міни, їх обстрілюють із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Вони відстрілюються, але в цілому, для підрозділу, що зараз захищає Нью-Йорк - це умовно спокійна ситуація. Ці чоловіки пройшли найзапекліші битви Донбасу.

Тут така більше тихіша, Слава Богу, позиція. Бо до того була Дружба і Бахмут. Я двадцать шість коробів за день вистрелював. Це 2600 патронів. Оце є прикриття.

Володимир кулеметник. Зараз стріляє із Браунінга 50 калібру, до того працював - на його радянському аналогу - кулеметі ДШК. Каже добре що перешли на західні кулемети.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Я не знаю чому ДШК клинить, скільки я з ними стикався - їх привозять з НЗ - і шось не хватает, одна з трьох буде нормально працювати. А оце високоточно.

До того досить стриманий і неговіркий чоловік - розкривається. Схоже, про кулемети Володимир може розповідати довго.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Стволи елементарно міняються, вийняв, вжух, і поставив новий. Знаєте, це як жигулі і іномарка. Там, знаєте,дверцю треба бабах, а там трохи чук і закрито.

Поряд з Володимиром вартує Олександр, на псевдо "Італія". "Італія", якщо побачить ворога, буде корегувати Володимира з його кулеметом. Питаємо у Олександра, чому такий незвичний позивний.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Повномасштабне застав в Італії. 3 березня приїхав, 4 березня в воєнкомат і агонь сюда.

Олександр пройшов найважчі бої за Луганщину, коли росіяни в перші місяці перли вперед, незважаючи на втрати. А потім - важке поранення ніг, майже річна реабілітація - і "Італія" знову на нулі.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Перша було Попасна, потом Золоте, потом поранення отримав і от повернувся сюди.

Саме такі досвідчені люди та підрозділи зараз боронять Нью-Йорк, а з ним - і весь цей важливий напрямок.