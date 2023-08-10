Танки, які німці викупили для України, раніше були у власності бельгійського війська.

З миру по нитці. Незабаром українське військо отримає танки "Леопард -1", які раніше стояли на озброєнні бельгійської армії. Утім, передасть їх Україні не Бельгія. Хто викупив важку техніку для фронту - Тетяна Логунова розкаже.

Невідома країна придбала танки для України - такі інтригуючі повідомлення з'явилися на цьому тижні в бельгійських ЗМІ. Журналісти, посилаючись на надійні джерела, повідомляли - уряд якоїсь із європейських держав викупив у місцевих зброярів бронемашини, які колись стояли на озброєнні бельгійської армії. Щоб привести їх до ладу і відправити на український фронт.

Трохи згодом таємницю розкрили німецькі видання. Вони з'ясували - танки - за дорученням офіційного Берліну - придбав концерн "Райнметалл". Техніка уже в Німеччині, на заводах компанії в Дюссельдорфі. Там танки відремонтують і підготують до відправки в Україну.

Інформацію про придбання "Леопардів" вже підтвердили представники німецького концерну. "Райнметалл" купив у бельгійців 50 одиниць техніки. Деякі танки в дуже поганому стані і їх просто розберуть на потрібні запчастини. В результаті, Збройні Сили отримають приблизно 30 готових до застосування бронемашин. На фронт вони надійдуть за кілька місяців.

Танки, які німці викупили для України, раніше були у власності бельгійського війська. Утім, років вісім тому уряд вирішив їх списати і продав техніку компанії, яка торгує зброєю. Її власник - Фредді Верслуйс - неодноразово запрошував журналістів в ангари, де зберігалися "Леопарди".

Фредді Верслуйс, голова приватної бельгійської компанії з продажу зброї:

Ось ці знамениті "Леопарди-1", версія А. Вони виставлені на продаж. Звісно, у такому стані їх не можна використовувати на полі бою. Потрібна повна модернізація, перевірка системи керування вогнем, багато роботи.

Леопардами пана Верслуйса ніхто не цікавився до повномасштабного вторгненням росії в Україну. Після нього - уряд Бельгії захотів викупити техніку назад, щоб передати українським військовим. Утім, не влаштувала ціна. Пан Верслуйс, який купив танки по10-15 тисяч євро за одиницю, начебто виставив захмарну ціну - 500 тисяч євро за "Леопард". Зимою власник танків зізнавався журналістам - він веде переговори з кількома державами.

Фредді Верслуйс, керівник компанії, яка торгує зброєю:

Так, є великий інтерес. Він з'явився після того, як уряд Німеччини надав експортні ліцензії. Ми ведемо переговори з урядами Великобританії, Швеції та інших країн. Побачимо, що буде далі.

Врешті-решт, домовилися з німцями. Сума угоди - не розголошується.

Купити танки в Бельгії концерн "Райнметалл" вирішив, вочевидь, після провалу переговорів із Швейцарією. Адже раніше німці планували придбати "Леопарди", що належать тамтешньому концерну "Руаг". Але влада Швейцарії заблокувала угоду, заборонивши подальший експорт танків и в Україну. Через свою політику нейтралітету.